إيران : ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 22.. وسجلت البلاد 141 إصابة بالفيروس حتى اليوم.

كل الوطن- متابات- ظهران : ارتفع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في إيران، الخميس، إلى 22 شخصا، بعد وفاة 3 مصابين، فيما سجلت البلاد 141 إصابة بالفيروس حتى اليوم.

وأفادت وكالة أنباء إرنا الرسمية بأن إحصائيات رسمية حديثة تشير إلى 3 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 22 وفاة فيما ارتفع عدد المصابين من 139 إلى 141.

وأوضحت أنه تم تسجيل حالات الإصابة والوفيات في 20 محافظة فيما خلت المحافظات الـ11 الأخرى من الفيروس حتى اليوم.

وفي وقت سابق الخميس، طالبت وزراة الصحة الإيرانية بعدم إقامة صلوات الجمعة والجماعة ومنع التجمعات حتى إشعار آخر، على خلفية تزايد وتيرة انتشار الفيروس في البلاد.

والأربعاء، أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي أن بلاده ستلجأ لفرض قيود على حركة الأفراد بدلا من فرض حجر صحي على المدن، بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة الفيروس، الذي انتشر في دول عديدة، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم.

الاناضول