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خادم الحرمين يؤدي صلاة الميت على الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-02-27T17:50:27+03:00
2020-02-27T20:06:01+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : منذ ساعتين
خادم الحرمين يؤدي صلاة الميت على الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز (صور)

كل الوطن – واس

أدّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، عقب صلاة العصر، اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله – رعاه الله – صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372486

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