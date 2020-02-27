مش هى اللى يقال لها اخرسى…لكن السعوديات يقال عنهن عوانس مسموح من مدام شيرين…سبحان الله احد ممكن يقول لنا مين هى شيرين ..وقبل ما تغنى كانت فين يالظبط…سبحان الخالق

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