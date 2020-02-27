150 مليون دولار أمام محمد صلاح لكي يقول “نعم”

تضاءلت حظوظ نادي ريال مدريد الإسباني بالحصول على الموهبة الفرنسية كيليان مبابي بسبب أن ناديه باريس سان جيرمان طلب مبلغا كبيرا قد يصعب دفعه.

ووقعت أنظار النادي الإسباني على النجم العربي محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في عددها الصادر اليوم، تقريرا يؤكد وجود اتفاقات بين مسؤولي النادي ووكيل أعمال محمد صلاح، وأن الريال مستعد لتقديم عرض بقيمة 150 مليون دولار أمريكي.

يأتي ذلك بعد الخطر الذي يهدد ريال مدريد بالخروج من موسم خالي الوفاض والشح الهجومي الذي سبب خسارة الكثير من المباريات والخروج من كأس الملك.

وسقط فريق ريال مدريد، مساء أمس الأربعاء، على أرضه وبين جماهيره أمام ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 1-2، ضمن ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، مما زاد من زيادة الاعتقاد داخل النادي بضرورة التعاقد مع بعض العناصر الهجومية في الموسم المقبل، لاسيما في ظل خسارة الفريق لجهود صفقته الجديدة الدولي البلجيكي إيدين هازارد.

وكشفت الصحيفة عن كواليس خطة نادي ريال مدريد من أجل الحصول على توقيع محمد صلاح في الصيف المقبل، حيث تعتمد الخطة في الأساس على بيع الويلزي غاريث بيل، من أجل تمويل صفقة صلاح.

أما صحيفة “إل ديسمارك” الإسبانية فقد أكدت أن ريال مدريد بات ينظر إلى محمد صلاح كخيار “أرخص” في الفترة المقبلة، بدلاً من صفقة مبابي، الذي يبقى على حد تعبير الصحيفة خيار زيدان الأول.

وينتهى عقد صلاح مع الليفر في عام 2023، وينافس هذا الموسم على لقب هداف البريمير ليغ بعد أن سجل 15 هدفا حتى الآن.

المصدر: وكالات