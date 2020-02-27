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“الصحة”: لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 ثانيةآخر تحديث : منذ 15 ثانية
“الصحة”: لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة

أكدت وزارة الصحة، أنه لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة ، وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء اليوم الخميس، أنه بلغ العدد الإجمالي للحالات حول العالم (82167) شخص معظمهم في الصين، تعافى منهم(32897) بينما توفي(2801).

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372501

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