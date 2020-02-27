تسجيل الدخول
» » الإمارات تعلق التنقل ببطاقة الهوية لمواطنيها ومواطني مجلس التعاون

الإمارات تعلق التنقل ببطاقة الهوية لمواطنيها ومواطني مجلس التعاون

كل الوطن - فريق التحرير
2020-02-27T19:30:16+03:00
2020-02-27T20:02:38+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 دقيقةآخر تحديث : منذ 34 دقيقة
الإمارات تعلق التنقل ببطاقة الهوية لمواطنيها ومواطني مجلس التعاون

كل الوطن – د ب أ

قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدولة الإمارات العربية المتحدة تعليق التنقل باستخدام بطاقة الهوية الوطنية بصفة مؤقتة لمواطني الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، اعتبارا من الساعة 12:01 بعد منتصف ليل غد الجمعة.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المتحور، وذلك بإلزامية استخدام وثيقة جواز السفر المعتمد لبيان ورصد حركة تنقل الأفراد من وإلى الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا المتحور فيها خطرا على المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

اقرأ أيضا...

وتم استثناء مواطني الدولة المتواجدين في الخارج الذين غادروا ببطاقة الهوية، وكذلك مواطني مجلس التعاون المتواجدين داخل الدولة قبل صدور هذا القرار، وتعتبر هذه الإجراءات مؤقتة وتخضع للمراجعة وتقييم الأثر.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372506

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.