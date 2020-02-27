الإمارات تعلق التنقل ببطاقة الهوية لمواطنيها ومواطني مجلس التعاون

كل الوطن – د ب أ

قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدولة الإمارات العربية المتحدة تعليق التنقل باستخدام بطاقة الهوية الوطنية بصفة مؤقتة لمواطني الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، اعتبارا من الساعة 12:01 بعد منتصف ليل غد الجمعة.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المتحور، وذلك بإلزامية استخدام وثيقة جواز السفر المعتمد لبيان ورصد حركة تنقل الأفراد من وإلى الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا المتحور فيها خطرا على المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتم استثناء مواطني الدولة المتواجدين في الخارج الذين غادروا ببطاقة الهوية، وكذلك مواطني مجلس التعاون المتواجدين داخل الدولة قبل صدور هذا القرار، وتعتبر هذه الإجراءات مؤقتة وتخضع للمراجعة وتقييم الأثر.