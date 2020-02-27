خادم الحرمين يستقبل الرئيس الجزائري ويعقدان جلسة مباحثات

ورحب خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بفخامته في المملكة، فيما أبدى فخامة الرئيس الجزائري سعادته بزيارة المملكة، ولقاءه خادم الحرمين الشريفين.

وقد أجريت لفخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

بعد ذلك صافح فخامة الرئيس الجزائري مستقبليه، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس الجزائري.

عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، حيث صافح فخامته أصحاب السمو الأمراء.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – مأدبة غداء تكريماً لفخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وعقد خادم الحرمين الشريفين جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس الجزائري. وتم خلالها استعراض العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.