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انقلاب قطار بمصر.. وفيديو للحظات الأولى بعد الحادث

كل الوطن - فريق التحرير
2020-02-27T20:41:31+03:00
2020-02-27T20:44:37+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : منذ 4 دقائق
انقلاب قطار بمصر.. وفيديو للحظات الأولى بعد الحادث

قال المتحدث باسم وزارة النقل المصرية محمد عز في تصريح لقناة “الحرة” الخميس إن قطارا للركاب خرج عن مساره أثناء اتجاهه من مدينة الإسكندرية إلى مدينة مطروح، ما أدى إلى إصابة نحو 20 شخصا بجروح.

وتحدثت وسائل إعلام مصرية عن “انقلاب” القطار جراء خروج الجرار وثلاث عربات عن مساره في منطقة سيدي عبد الرحمن.

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مقطع فيديو للقطار بعد الحادث:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2705750329524231&id=100002678701866

وأوضح المتحدث أنه يجري توجيه عدد من القاطرات والأوناش لإعادة القطار إلى مساره واستئناف حركة السير.

وأضاف أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفيات منطقتي الضبعة وسيدي عبد الرحمن.

المصدر: الحرة

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372543

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