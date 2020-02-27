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» » بعد أنباء عن إصابته بكورونا.. فنان خليجي يتحدث لجمهوره من داخل الحجر الصحي.. فيديو

بعد أنباء عن إصابته بكورونا.. فنان خليجي يتحدث لجمهوره من داخل الحجر الصحي.. فيديو

كل الوطن - فريق التحرير
2020-02-27T22:30:50+03:00
2020-02-27T22:31:49+03:00
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
بعد أنباء عن إصابته بكورونا.. فنان خليجي يتحدث لجمهوره من داخل الحجر الصحي.. فيديو

كشف الفنان الكويتي، عبد الله بوشهري، اليوم الخميس، عن حقيقة إصابته بفيروس “كورونا” المستجد، بعد أن كشفت تقارير كويتية قبل أيام، دخوله “الحجر الصحي”.

وأوضح بوشهري، عبر مقطع مصور شاركه على حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، أنه ومنذ عودته من إيران، وهو ملتزم بالتواجد في الفندق المخصص للحجر الصحي، ويخضع للفحوصات الطبية للتأكد من عدم انتقال الڤيروس له، مستنكرا الشائعات المتداولة عن خروجه من الفندق وممارسته لحياته بشكل طبيعي.

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ودعا عبد الله بوشهري، جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لتجنب بث الشائعات المغرضة، والتي من شأنها زعزعة الأمن الصحي في البلاد، ومتابعة وسائل الإعلام الرسمية للحصول على المعلومات حول الاوضاع الصحية.

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إلى البعض ‬ ‫بدال لا تنشغلون باشاعات تسبب هلع في البلد وتتشمتون بالمرض ياليت تدعون للمصابين بالڤايروس الله يشافيهم و يعافينا جميعاً .. أما اللي يسأل عني من باب محبة اقوله مشكور وما قصرت انا حالياً في الفندق من وصلت ووزارة الصحة مشكورة ما قصرت مع الكل الله يعطيهم ألف عافية ويقويهم وياريت نوقف اشاعات ويصير فيه تقدير للوضع اللي كلنا فيه أخيرا .. الله يحفظ الجميع ويبعد عنا وعنكم كل شر ويشافي كل مريض ويرده لأهله بالسلامة

Une publication partagée par عبدالله بوشهري (@3bood_boushehri) le

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 43 حالة، لافتة إلى أن جميعهم يتمتعون بحالة جيدة، وفي طريقهم للشفاء.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، انتشر فيروس كورونا في عدد من الدول الخليجية، من بينها الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين إضافة إلى إيران والعراق.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، “فيروس كورونا المستجد” الذي ظهر في الصين، وباءً، وأعلنت “حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي”.

​وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن ظهور الالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في وسط البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول.

المصدر: سبوتنيك

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372548

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