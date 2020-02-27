الفنانة المغربية دنيا بطمة تثير الجدل بفيديو مسيء للمراسلين

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة الجدل بظهورها في مقطع فيديو منفعلة من الصحفيين والمراسلين مما أثار الانتقادات ضدها.

وظهرت الفنانة المغربية في مقطع فيديو تحت عنوان ” لحظة هروب دنيا باطمة هربات بعد خروجها من عند البوليس مباشرة بعد مواجهتها مع عائشة عياش”، ويقال إن الأحداث سجلت بعد انتهاء المواجهة بينها وبين المصممة الموقوفة حاليا عائشة عياش.

ودفعت بطمة ميكروفونات المراسلين الصحفيين بيديها، لتعبر عن انزعاجها من أسئلتهم لها.

وكانت السلطات المغربية أصدرت قرارا بالتحقيق مع دنيا بطمة في قضية حساب “حمزة مون بيبي” على إنستغرام الذي تم توريطها في إدارته، حيث تعمد فضح وابتزاز المشاهير.

المصدر: وسائل إعلام مغربية