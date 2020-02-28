خبيرة تغذية تكشف سر وجبة الفطور الصحيحة

أعلنت مارغريتا كوروليفا، خبيرة التغذية، بروفيسور أكاديمية التعليم العالي في الوكالة الفدرالية الطبية البيولوجية، أن على الشخص تناول وجبة الفطور خلال ساعة بعد استيقاظه.

وقالت في حديث لموقع Nation News، “يجب تناول وجبة فطور كاملة ومكثفة في الساعة الأولى بعد الاستيقاظ، مع مراعاة جميع احتياجات الجسم في الصباح. لأن هذا عامل طول العمر”.

ووفقا للخبيرة، بعد تناول وجبة الفطور ، تجري عملية تنظيم تقلبات الأنسولين، وترتفع حساسية المستقبلات في الجسم لعمل هذا الهرمون، أي أن هذا “يوفر الوقاية اللازمة من ظهور مقاومة الأنسولين وغيرها من مشكلات التمثيل الغذائي، التي تظهر نتيجة حدوث اضطراب ما في الجسم”. وتضيف، ويمكن “في حالات نادرة جدا تناول شيئا ما من المأكولات السريعة”.

المصدر: نوفوستي