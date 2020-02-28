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المملكة تعلّق إصدار التأشيرات السياحية مؤقتا لسياح بعض الدول

ينتشر فيها كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : منذ 25 ثانية
المملكة تعلّق إصدار التأشيرات السياحية مؤقتا لسياح بعض الدول

كل الوطن – واس:

أكدت وزارة السياحة أنها وبالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة في المملكة قررت تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية مؤقتا للقادمين من (الصين، إيطاليا، كوريا، اليابان، ، ماليزيا، سنغافورة، كازاخستان)، وعند وصول القادمين من تلك الدول .

كما قررت إيقاف العمل مؤقتا بالتأشيرات السياحية المصدرة سابقا لمواطني الدول المشار لها أعلاه.

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وأعلنت الوزارة استمرار العمل بإصدار التأشيرات السياحية إلكترونيا أو عند الوصول لمواطني الدول الأخرى المسموح لها سابقا، مؤكدة عدم السماح لحاملي التأشيرة السياحية بزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفيما يتعلق بالتأشيرات السياحية الصادرة لمواطني الدول الأخرى غير المشمولة في التأشيرة الإلكترونية، يمكن التحقق من إمكانية زيارة المملكة من خلال الاتصال على الهاتف السياحي من خارج المملكة ورقمه 00966920000890.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372574

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