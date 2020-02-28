20345 مراجعا في مراكز التأهيل الطبي بصحة الرياض خلال عام

كل الوطن – فريق التحرير:

استقبلت مراكز التأهيل الطبي التابعة لصحة الرياض 20345 مراجع خلال عام 2019 ، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لهم من خلال اقسام العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلل النطق والتخاطب ومراكز الأطراف الصناعية . وأوضح مدير ادارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة بصحة الرياض سعد بن معيذر أنه بلغت عدد الجلسات المقدمة للمستفيدين 165243 منها 132909 للمراجعين للعيادات الخارجية و32334 للمرضى المنومين.

وأضاف ان الإدارة ماضية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الصحة التي تتمثل في تسهيل الخدمات الصحية ، وتحسين القيمة المحصلة من الخدمات الصحية وتعزيز الوقاية الصحية من المخاطر ، وتعزيز السلامة المرورية من خلال افتتاح استحداث خدمات تأهيليه في كلا من الخرج والدوادمي وشقراء والقويعية و المجمعة بالإضافة الى تخصيص 5% من مستشفيات سعة 50 سرير لمرضى الرعاية المديدة ، وتطبيق مشروع تحسين جودة الخدمة المقدمة في اقسام التأهيل الطبي لمستشفيات سعة 200 سرير ، الى جانب عمل الإدارة بحملات توعوية وتنشيط الأيام العالمية لنشر الوعي وطرق الوقاية لمختلف أطياف المجتمع .

ونوه بن معيذر بالدعم المستمر لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري للادارة ، بمتابعة من مساعد مدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة

وبما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين .