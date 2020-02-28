“صحة الرياض” تعيد اغلاق مجمع طبي للأسنان للمرة الثانية

كل الوطن – فريق التحرير:

امت “صحة الرياض” اليوم الخميس ، وبالتنسيق مع محافظة وشرطة الخرج بإعادة اغلاق مجمع طبي للأسنان بلجنة مشتركة من الصحة ، و الشرطة .

وأوضحت “صحة الرياض” أن المتابعة مستمرة على جميع القطاعات الصحية الخاصة ، والتي يتم اغلاقها تحفظياً ، وذلك لضمان عدم مزاولة النشاط بدون موافقة من ادارة الالتزام ب”صحة الرياض” .

ولفتت أيضاً أن الاجراء المتبع بعد الاغلاق ، هو الإحالة الى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة لتغليظ العقوبة .

وفي نفس الاطار تواصل “صحة الرياض” جولاتها الرقابية على الممارسات المخالفة في المؤسسات الصحية الخاصة .

وذكرت “صحة الرياض” أن أبرز المخالفات التي تقع فيها بعض القطاعات الصحية الخاصة وهي( قصور في تطبيق مكافحة العدوى ، وعدم وجود تراخيص للممارس أو المؤسسة أو أنه منتهي ، وعدم توفر الحد الأدنى من الكوادر ، بالإضافة إلى نقص في توفر التجهيزات / الأدوية الإسعافية ، وجود غرفة عزل مكتملة التجهيزات في المستشفيات ، وعدم وجود سيارة الإسعاف أو أنها غير مناسبة) .

وأشارت “صحة الرياض” إلى أن العقوبات التي تطبيقها تتضمن سجن الممارس لمدة ستة أشهر، وغرامة تصل 100 ألف ريال للممارس وللمؤسسة وإلغاء ترخيص الممارس والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر .

يُذكر أن “صحة الرياض” وضمن منظومة “الصحة” تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض ، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في جميع مناطق المملكة

ومحافظاتها و تحث الجميع على الإبلاغ عن المخالفات الصحية بالاتصال على الرقم ٩٣٧.

وتأتي هذه الإجراءات تواصلاً للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها الصحة لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى إلتزام القطاع الصحي.