البحرين: تسجيل 3 إصابات بكورونا لمواطنات قدمن من إيران

كل الوطن – بنا

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3 حالات جديدة لمصابات بفيروس كورونا (كوفيد 19) وهي لمواطنات بحرينيات وصلوا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي، ليبلغ بذلك العدد الاجمالي 36 مصابًا، وقد كشفت نتائج التحاليل المختبرية إصابتهن بالفيروس، وعلى إثرها تم نقلهن فورًا إلى إحدى المراكز الخاصة بالعزل لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

كما أكدت الوزارة أن جميع الحالات المصابة مستقرة وتخضع للعلاج والرعاية تحت إشراف طاقم طبي متخصص.

وجددت وزارة الصحة دعوتها لجميع المواطنين والمقيمين القادمين من إيران أو من قاموا بزيارتها في الشهر الجاري الاتصال على الرقم 444 لجدولة موعد الفحص، والبقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة حتى جدولة موعد الفحص واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين لاعتبارهم مصدرًا لنشر الفيروس لعائلاتهم وللمجتمع.

وأكدت وزارة الصحة بأن صحة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى تسعى للحفاظ عليها وستواصل من خلال ما تتخذه من إجراءات احترازية وتدابير وقائية، بالتعاون مع الجهات المعنية، ضمان سلامة القادمين وأهاليهم وكافة أبناء المجتمع من فيروس كورونا (كوفيد 19) ومواصلة مكافحته والتصدي له حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي، داعيةً الجميع التعاون مع مختلف الجهات للحد من انتشار الفيروس من مبدأ المسؤولية الوطنية المشتركة.

ونوهت الوزارة إلى حرصها الدائم على إطلاع الجميع بكافة المستجدات والإرشادات حول فيروس كورونا (كوفيد 19) والإعلان عن كافة الحالات الجديدة التي يتأكد إصابتها بالفيروس بشكل دوري، مشيدة بالوعي المجتمعي للمواطنين والمقيمين وحرصهم على استقاء المعلومات حول الحالات المصابة أو أي قرارات ومعلومات من مصادرها الرسمية، والتزامهم بتطبيق كافة الإرشادات والتعليمات الصادرة من الوزارة لضمان سلامة الجميع.