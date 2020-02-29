سفارة المملكة لدى كوريا الجنوبية تجلي سبعة مواطنين

كل الوطن – الرياض:

وجه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سيئول رياض المباركي بإجلاء من يرغب من المواطنين من مدينة ديغو في جمهورية ⁧‫كوريا‬⁩ الجنوبية المصنفة كمنطقة رعاية خاصة وخطرة لانتشار فايروس ⁧‫” كوفيد19‬⁩ ” بها.

وقالت السفارة في بيان لها :سيصل للمملكة غدا السبت “7 ” أشخاص ” سالمين _بإذن الله _ ،وذلك بالتنسيق مع الملحقية الثقافية التابعة لها وفقا للتوجيهات الكريمة ،وجددت السفارة التنويه للمواطنين والمواطنات المتواجدين في ⁧‫كوريا‬⁩ الجنوبية باتخاذ الحيطة والحذر ،والالتزام بسبل الوقاية اللازمة ،وتجنب أماكن التجمعات والازدحام ،كما تؤكد السفارة متابعتها المستمرة مع الجهات المختصة في البلدين، ومتابعة التقييم المتواصل للأوضاع الحالية ،ويمكن التواصل مع السفارة في أوقات العمل الرسمي (بالتوقيت المحلي) على أرقام السفارة على موقعها الرسمي وحسابها في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .