هل يغني الشماغ عن الكمامة؟.. الصحة العالمية” تحسم الجدل

أكدت منظمة الصحة العالمية أن نصيحة وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر حول استخدام الشماغ للوقاية من فيروس كورونا غير صحيحة.

وجاء رد منظمة الصحة العالمية بعد استفسارات من القائمين على برنامج “بي بي سي ترندينغ”، حيث تواصلوا مع المنظمة للتأكد من صحة حديث جابر حول الشماغ حيث نفت المنظمة أهلية الشماغ في الوقاية من كورونا.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن الكمامة لا تصنع من الأقمشة العادية التي يصنع منها الشماغ لذلك فهو غير فعال.

وأشار جابر في مداخلة عبر التلفزيون الأردني، إلى أن “اللجنة الوطنية والفرق الطبية تقول إن الشماغ فعال مثله مثل الكمامة، ويغني عنها عندما يغسل ويعقم بشكل دوري”.

وقال: “خلينا نرجع لأصولنا ونلبس الشماغ، فهو فعال ويمنع التقبيل وهذا شيء إيجابي”.

المصدر: “عمون”