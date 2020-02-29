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“طالبان” وواشنطن توقعان على اتفاق سحب القوات الأجنبية من أفغانستان (فيديو وصور)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : منذ 23 ثانية
“طالبان” وواشنطن توقعان على اتفاق سحب القوات الأجنبية من أفغانستان (فيديو وصور)

وقعت الولايات المتحدة وحركة “طالبان” بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت، على اتفاق سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

ويقضي الاتفاق بالانسحاب الكامل للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان خلال 14 شهرا.

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وينص الاتفاق على أن “تعمل الولايات المتحدة فورا مع كل الأطراف المعنية للإفراج عن السجناء السياسيين والمقاتلين”، فضلا عن “إفراج واشنطن والحكومة الأفغانية عن نحو 5 آلاف أسير، فيما تفرج “طالبان” عن نحو ألف أسير بحلول 10 مارس”.

كما يتضمن الاتفاق رفع الولايات المتحدة العقوبات عن أعضاء “طالبان” بحلول أغسطس 2020.

وخلال كلمته التي سبقت التوقيع، دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حركة “طالبان” للوفاء بتعهداتها بقطع العلاقات مع القاعدة ومواصلة القتال ضد تنظيم “داعش”.

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من جهته، قال الملا بارادار زعيم “طالبان” إنه يرغب في إقامة نظام إسلامي بأفغانستان، كما دعا الفصائل الأفغانية إلى العمل من أجل تحقيق ذلك.

ويأتي التوقيع تزامنا مع إصدار الحكومتين الأفغانية والأمريكية بيانا يفيد بأن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في أفغانستان إلى 8600 خلال 135 يوما من الاتفاق مع “طالبان”، على أن تستكمل الانسحاب وقوات حلف شمال الأطلسي خلال 14 شهرا.

المصدر: “رويترز”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372680

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