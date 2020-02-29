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راغب علامة يبتكر طريقة مصافحة جديدة خوفا من “كورونا”… فيديو

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 43 ثانيةآخر تحديث : منذ 43 ثانية
راغب علامة يبتكر طريقة مصافحة جديدة خوفا من “كورونا”… فيديو

ابتكر الفنان اللبناني، راغب علامة، طريقة جديدة للمصافحة، وسط الانتشار المتزايد لفيروس “كورونا” المستجد حول العالم.

وشارك علامة عبر حسابه على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، مقطع مصور طريف له، وهو يصافح صديقه المذيع، ميشال أبو سليمان، بالأقدام وإرسال قبلة له على الهواء.

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وعلق راغب علامة على المقطع الطريف: “أيام الكورونا”.

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ايام الكورونا ! 🤣🤣🤣

Une publication partagée par Ragheb Alama (@raghebalama) le

وما بين الانتقادات اللاذعة والسخرية، علق عدد من فناني العالم العربي، على تفشي فيروس “كورونا” المستجد، ومن أبرزهم الفنانة اللبنانية إليسا، والمطربة الإماراتية أحلام، والفنانة اللبنانية نجوى كرم.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، انتشر فيروس كورونا في عدد من الدول الخليجية، من بينها الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين، إضافة إلى إيران والعراق.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372687

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