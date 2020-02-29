الجزائر.. توقيف شابين أعلنا عن زواجهما عبر فيديو على “فيسبوك” (صور + فيديو)

أعلنت مديرية أمن ولاية تبسة شرق الجزائر، اليوم الأربعاء، توقيف شابين أعلنا عن زواجهما عبر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ووجهت للشابين (21 و26 عاما) اللذين أقاما حفل زفاف داخل منزل صديقهما، تهمة “الاستهزاء بالمعلوم من الدين، وارتكاب الشذوذ الجنسي بصفة علنية، وحيازة وعرض صور مخلة بالحياء”، كما ضبطت مصالح الأمن حبوبا مهلوسة كانت بحوزة أحد الموقوفين.

كما وجهت للموقوفين تهمة “استعمال لقب متصل بمهنة قانونية”، كون أحد المتهمين ارتدى زي محام.

يشار إلى أن قاضي التحقيق أمر بإيداع الشابين الحبس المؤقت ووضع صاحب المنزل تحت الرقابة القضائية.

المصدر: صحيفة “النهار” الجزائرية