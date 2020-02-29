السعودية: النائب العام يوجه بالقبض على أشخاص أثناء تحرشهم بفتيات

كل الوطن – الرياض:

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام عدد من الشباب بالتحرش بفتيات بالقرب من أحد المجمعات التجارية والتباهي بذلك.

وأنه بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدر النائب العام أمره بتحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً إلى لمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال طبقاً للمواد (24، 27، 28) من ذات النظام، بعد القيام بإجراءات البحث والتحري والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به؛ والقبض على الأشخاص المعنيين فيه واستكمال الموجب النظامية بحقهم.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ماهو منطوي على سلوكيات مجرمة طبقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش تحت طائلة المساءلة الجزائية والعقوبه ايضاًتشمل كل من حرض أو اتفق أو ساعد على اقترافها ، وأوضح المصدر أن العقوبات المقررة لتلك الجرائم السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، وأن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.