تسجيل الدخول
» » “الصحة” تدعو للتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات المتعلقة بكورونا

“الصحة” تدعو للتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات المتعلقة بكورونا

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
“الصحة” تدعو للتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات المتعلقة بكورونا

كل الوطن – واس

دعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين كافة إلى التواصل مع مركز صحة 937 في للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد, وذلك على مدار الساعة، مؤكدة أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام.

ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله، حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة، وهذه كفيلة بإذن الله في الحد من انتقال الفيروسات من شخص لآخر.

اقرأ أيضا...

وأضافت أنها نشرت ملفاً توعوياً شاملاً عن الفيروس على حساباتها في مواقع التواصل يتضمن إرشادات ونصائح للتعامل مع الفيروس وطرق الوقاية من انتقاله وكيفية التصرف في حال وجود أي أعراض.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372697

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.