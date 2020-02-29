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خادم الحرمين يرعى حفل سباق “كأس السعودية”

كل الوطن - فريق التحرير
2020-02-29T22:35:32+03:00
2020-02-29T22:38:59+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : منذ 4 دقائق
خادم الحرمين يرعى حفل سباق “كأس السعودية”

كل الوطن – الرياض:

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية ـ حفظه الله ـ مساء اليوم، حفل سباق “كأس السعودية”، الذي يعد أغلى وأكبر حدث في تاريخ السباقات العالمية للخيول، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كان في استقباله ـ أيده الله ـ صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة عضو مجلس إدارة نادي الفروسية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا عضو مجلس إدارة نادي الفروسية، ومدير عام نادي الفروسية عادل المزروع.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372710

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