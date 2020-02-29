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كورونا.. تسجيل أول وفاة في الولايات المتحدة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-02-29T23:02:01+03:00
2020-02-29T23:03:37+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
كورونا.. تسجيل أول وفاة في الولايات المتحدة

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة سجلت اليوم السبت، أول وفاة بفيروس كورونا.

وأشارت كالة “أسوشيتيد برس” نقلا عن مسؤولين حكوميين، أن الوفاة سجلت في ولاية واشنطن.

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من جهته، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين اليوم، أن ضحية الفيروس مواطنة أمريكية مسنة، مؤكدا أن أربعة مصابين حالتهم خطرة.

وسبق للمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وأعلن أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، قد بلغ 62.

وجاءت هذه الوفاة بعد أن حذر مسؤولو وزارة الصحة الأمريكية من أن الفيروس بدأ بالانتشار داخل البلاد من شخص لآخر دون صلة بأي رحلات أجنبية.

وأكد المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الجمعة، تسجيله ثلاث إصابات مؤكدة لدى أشخاص لم يسافروا إلى خارج البلاد.

وأشار أنتوني فوسي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع لمعهد الطب الوقائي في الولايات المتحدة إلى أن الأمور باتت معقدة، وقال: “من الصعب للغاية تتبع المصدر الأساسي” للإصابات الجديدة بالفيروس في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372720

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