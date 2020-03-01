انطلاق مهرجان السيارات الكلاسيكية في السعودية (صور)

انطلقت في محافظة الدرعية السعودية فعاليات مهرجان السيارات الكلاسيكية، الذي تنظمه مؤسسة الدرعية الأثرية ويحضره أبرز مالكي السيارات القديمة في العالم.
وشكلت أكثر من 500 مركبة كلاسيكية ونادرة وقديمة ومعدلة، إلى جانب الدراجات النارية والمركبات القديمة الفاخرة والنادرة محورا رئيسيا للمهرجان، الذي يعد الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط.
انطلقت في محافظة الدرعية السعودية فعاليات مهرجان السيارات الكلاسيكية، الذي تنظمه مؤسسة الدرعية الأثرية ويحضره أبرز مالكي السيارات القديمة في العالم.
مجموعة من اجمل السيارات الكلاسيكية والنادرة .— مــون💎 (@moooni939) February 29, 2020
#مهرجان_الدرعيه_للسيارات_الكلاسيكيه pic.twitter.com/2LiUXppaXY
وشكلت أكثر من 500 مركبة كلاسيكية ونادرة وقديمة ومعدلة، إلى جانب الدراجات النارية والمركبات القديمة الفاخرة والنادرة محورا رئيسيا للمهرجان، الذي يعد الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط.
"عرس #الدرعية" للسيارات الكلاسيكية ينطلق بمشاركة عالمية وكرنفال مبهر.https://t.co/c8oY3kd5Vz— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) February 29, 2020
. pic.twitter.com/qHm8JMBozW
وشارك 50 حكما في لجنة التحكيم، خلال مسابقات المهرجان المختلفة لأفضل السيارات الكلاسيكية، منهم 25 من السعودية ودول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى، إضافة إلى 25 حكما أجنبيا من أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة.
المصدر: سبق