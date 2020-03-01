تسجيل الدخول
» » انطلاق مهرجان السيارات الكلاسيكية في السعودية (صور)

انطلاق مهرجان السيارات الكلاسيكية في السعودية (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-01T00:38:24+03:00
2020-03-01T00:38:39+03:00
محلياتمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
انطلاق مهرجان السيارات الكلاسيكية في السعودية (صور)

انطلقت في محافظة الدرعية السعودية فعاليات مهرجان السيارات الكلاسيكية، الذي تنظمه مؤسسة الدرعية الأثرية ويحضره أبرز مالكي السيارات القديمة في العالم.

وشكلت أكثر من 500 مركبة كلاسيكية ونادرة وقديمة ومعدلة، إلى جانب الدراجات النارية والمركبات القديمة الفاخرة والنادرة محورا رئيسيا للمهرجان، الذي يعد الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط.

اقرأ أيضا...

انطلقت في محافظة الدرعية السعودية فعاليات مهرجان السيارات الكلاسيكية، الذي تنظمه مؤسسة الدرعية الأثرية ويحضره أبرز مالكي السيارات القديمة في العالم.

وشكلت أكثر من 500 مركبة كلاسيكية ونادرة وقديمة ومعدلة، إلى جانب الدراجات النارية والمركبات القديمة الفاخرة والنادرة محورا رئيسيا للمهرجان، الذي يعد الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط.

وشارك 50 حكما في لجنة التحكيم، خلال مسابقات المهرجان المختلفة لأفضل السيارات الكلاسيكية، منهم 25 من السعودية ودول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى، إضافة إلى 25 حكما أجنبيا من أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة.

المصدر: سبق

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372723

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.