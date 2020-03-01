تسجيل الدخول
» » مصرع لاعب مصري بطريقة مروعة

مصرع لاعب مصري بطريقة مروعة

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 33 ثانيةآخر تحديث : منذ 33 ثانية
مصرع لاعب مصري بطريقة مروعة

اللاعب المصري محمد هيثم العيسوي المحترف في صفوف فريق مريخ الفاشر السوداني، مصرعه إثر حريق اندلع في فندق إقامة الفريق.

وفارق العيسوي الحياة بعد ساعات قليلة من نقله إلى مستشفى الفؤاد، متأثرا بإصابات تعرض لها جراء الحريق الذي اندلع في فندق “لاند أوركيد” في السوق المحلية بالخرطوم.

اقرأ أيضا...

وأشارت وسائل إعلام سودانية إلى أن اللاعب البالغ 19 عاما، قفز من الطابق الرابع للفندق، ومعه 4 من زملائه في الفريق، بسبب حالة الهلع جراء انتشار ألسنة اللهب، وتعرضوا لإصابات متفاوتة كانت أخطرها إصابة العيسوي.

وانضم لاعب الوسط، الذي لعب في صفوف بلدية المحلة، لنادي مريخ الفاشر السوداني نهاية العام الماضي، بعد أن كان مرشحا للعب للمريخ العاصمي.

وقتل في الحريق 3 من نزلاء الفندق، الذي كان يقيم فيه الفريق استعدادا لمواجهة مضيفه المريخ الأحد ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري السوداني.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372735

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.