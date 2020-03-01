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» » بالفيديو والصور.. إنطلاق منتدى الرياض الدولي الانساني بمشاركة 80 دولة

بالفيديو والصور.. إنطلاق منتدى الرياض الدولي الانساني بمشاركة 80 دولة

وسط إهتمام عالمي

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-01T11:59:56+03:00
2020-03-01T12:30:33+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 دقيقةآخر تحديث : منذ 32 دقيقة

كل الوطن – الرياض

انطلقت، صباح اليوم الأحد، أعمال الدورة الثانية من “منتدى الرياض الدولي الإنساني”، الذي ينظمه “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية”، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، خلال الفترة من 6 إلى 7 رجب 1441هـ الموافق “1-2 مارس 2020م”، بمدينة الرياض، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ وحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز؛ أمير منطقة الرياض.

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يشارك في المنتدى المختصون وكبار صناع القرار من كل أطياف المجتمع الإنساني الدولي، وممثلون “رفيعو المستوى” للهيئات والمؤسسات الأممية والعالمية والمحلية.

من جهته، صرح الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي؛ مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير بمركز الملك سلمان للإغاثة ورئيس اللجنة الإشرافية للمنتدى، أن المنتدى يأتي امتدادًا للمناسبات والفعاليات الإنسانية العالمية الرامية لمواكبة أحدث التطورات ذات الصلة بالعمل الإنساني والإغاثي، واستحداث تدابير عملية وفعالة تراعي الاحتياجات المتغيرة على أرض الواقع.

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وأوضح “الغامدي” أن منتدى الرياض الدولي الإنساني، الذي يستمر ليومين، يشارك به نحو ألف و280 ممثلًا من 80 دولة يشكلون 228 جهة خارجية و156 جهة داخلية؛ منها 21 منظمة أممية، و46 منظمة حكومية؛ بينهم مسؤولو ورؤساء هيئات إنسانية أممية ودولية، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية و11 جامعة والمجموعات البحثية المتخصصة.

وأشار إلى أن المنتدى يهدف إلى تعديل المبادرات الإنسانية؛ لتعكس آخر التطورات على أرض الواقع من أجل تحسين مستوى الخدمات والمساعدات المقدمة لضحايا الكوارث الطبيعية والنزاعات، بمن فيهم اللاجئون وغيرهم من الفئات التي تحتاج مساعدات عاجلة، كما سيتم عقد ثماني جلسات علمية وجلستين في مجال الإعلام وجلسة في المجال التطوعي، بمشاركة 61 متحدثًا.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372748

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