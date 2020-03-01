في أول يوم عمل له : بيان شديد اللهجة من وزير الإعلام السعودي

كل الوطن- واس:

أصدر وزير الإعلام السعودي، ماجد القصبي، بيانا شديد اللهجة، في أول يوم عمل له.

وانتقد القصبي في البيان، أداء الهيئات التابعة للوزارة، مؤكدا أنه لا يواكب تطلعات المواطن ونهضة الوطن ومكتسباته.

ونقلت وزارة الإعلام السعودية في البيان على لسان ماجد القصبي، الجمعة، قوله: “نمتلك مقومات وطنية هي محل فخر واعتزاز على كافة الأصعدة إقليميا ودوليا، ولابد لهذه المكتسبات من آلة إعلامية قوية وإبداعية ترضي طموحات وتطلعات المواطنين، والعمل سيكون حثيثًا بإذن الله خلال الفترة القادمة لتحقيق ذلك”.

وذكرت وزارة الإعلام السعودية أن القصبي عقد “اجتماعين مع قيادات وزارة الإعلام ورؤساء الهيئات التابعة لها، استغرق الأول ساعتين، واستغرق الثاني 6 ساعات”.

وأوضحت الوزارة أن ماجد القصبي “استمع إلى مهام وأعمال قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها هيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة الإعلام المرئي والمسموع ووكالة الأنباء السعودية”.

وأمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأربعاء الماضي، بإعفاء تركي بن عبد الله الشبانة وزير الإعلام من منصبه، وأن يكلف ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله.