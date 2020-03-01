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الكويت… إصابة جديدة بفيروس “كورونا” لشخص قادم من إيران

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : منذ 12 ثانية
الكويت… إصابة جديدة بفيروس “كورونا” لشخص قادم من إيران

كل الوطن – وكالات  – سبتونيك  : أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد 1 مارس/آذار، تسجيل إصابة جديدة بفيروس “كورونا” الجديد، لشخص قادم من إيران.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة فى وزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المضف، في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة “الأنباء” الكويتية: إنه تم “تسجيل حالة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية بفيروس كورونا في البلاد كانت قادمة من إيران”.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا، بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا، فيما علقت جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق، كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، سابقا، وقف جميع رحلاتها إلى إيران حتى إشعار آخر، بعد اكتشاف عدد من الإصابات وحالتي وفاة بفيروس كورونا.
الخطوط الجوية الكويتية
الكويت تدعو مواطنيها لعدم السفر بسبب مخاوف كورونا

​ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، انتشر فيروس كورونا في عدد من الدول الخليجية، من بينها الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين، إضافة إلى إيران والعراق.

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وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، “فيروس كورونا المستجد” الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت “حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي“.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372790

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