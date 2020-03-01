الكويت… إصابة جديدة بفيروس “كورونا” لشخص قادم من إيران

وقالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة فى وزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المضف، في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة “الأنباء” الكويتية: إنه تم “تسجيل حالة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية بفيروس كورونا في البلاد كانت قادمة من إيران”.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا، بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا، فيما علقت جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق، كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، سابقا، وقف جميع رحلاتها إلى إيران حتى إشعار آخر، بعد اكتشاف عدد من الإصابات وحالتي وفاة بفيروس كورونا.