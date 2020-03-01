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محافظ الطائف يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2020 بجوري مول

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 51 ثانيةآخر تحديث : منذ 51 ثانية
محافظ الطائف يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2020 بجوري مول

كل الوطن – فريق التحرير

دشن معالي محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني، اليوم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني (٢٠٢٠) ”السلامة أولا”، الذي تنظمه الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، بحضور مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة العميد محمد بن عاتق الزايدي، و مدراء الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في مركز جوري مول.

وأكد العميد الزايدي في كلمة ألقاها أن الإدارة تُشارك العالم هذا الاحتفاء تحقيقاً لمجموعة من الأهداف من أهمها رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية السلامة المدنية، وإبراز الدور الذي يقوم به الدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات من خلال عمليات الإطفاء والإنقاذ والسلامة والتوعية الوقائية، وإبراز ما وصل إليه من تطور في كافة الجوانب الفنية والبشرية والتقنية من خلال ما يلقاه من دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله –.

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بعدها شاهد معالي المحافظ والحضور عرضاً مرئياً عن نشأة وتطور المديرية العامة للدفاع المدني، ثم قدم مجموعة من طلاب وطالبات تعليم الطائف “أوبريت” بهذه المناسبة، تلا ذلك افتتح معاليه المعرض المصاحب وتجول على أركان الجهات الحكومية والأهلية المشاركة .
من جهته أعرب معالي محافظ الطائف عن فخره واعتزازه بما شاهده اليوم من تطور للإدارة العامة للدفاع المدني سواء في آلياتها أو كوادرها البشرية، في ظل الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لجميع الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية بما يتوافق مع الرؤية الطموحة رؤية المملكة 2030، داعياً المولى القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .
وفي ختام الحفل سلم معالي محافظ الطائف ومدير إدارة الدفاع المدني الدروع التذكارية وشهادات الشكر والتقدير على المشاركين .

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372795

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