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“آبل” تعتزم طرح لوحة مفاتيح للآيباد‎

كل الوطن - فريق التحرير
تكنولوجيا
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ثوانيآخر تحديث : منذ 3 ثواني
“آبل” تعتزم طرح لوحة مفاتيح للآيباد‎

كل الوطن – د ب أ

كشف تقرير إعلامي عن اعتزام الشركة الأمريكية العملاقة “آبل” طرح لوحة مفاتيح حقيقية لجهاز الكمبيوتر اللوحي الذي تنتجه آيباد بهدف تسهيل استخدام الكمبيوتر الصغير كجهاز كمبيوتر محمول تقليدي والتغلب على الصعوبات الناتجة عن اعتماد الكمبيوتر لوحة مفاتيح افتراضية تعمل باللمس على الشاشة.

وأشار موقع “ذا إنفورميشن” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه من المتوقع طرح لوحة المفاتيح الجديدة مع لوحة تتبع مدمجة خلال العام الحالي كشكل من أشكال تحديث الكمبيوتر اللوحي “آيباد برو”.

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وذكر التقرير أن الشركة التايوانية المسؤولة عن إنتاج معظم الهواتف الذكية آيفون لصالح شركة آبل، ستكون واحدة من شركات التصنيع الرئيسية التي ستتولى إنتاج لوحة المفاتيح الجديدة، والتي تم تصميمها.

يذكر أن خيارات لوحة المفاتيح الذكية المتاحة حالياً، لا تحتوي على فأرة ولا لوحة تتبع، لذلك يضطر المستخدمون إلى الاعتماد على شاشة اللمس في جهاز الآيباد.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372808

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