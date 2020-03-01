إغلاق 73 منشأة تجارية مخالفة في عسير

كل الوطن – واس

أتلفت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي 2100 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وأغلقت 73 منشأة تجارية مخالفة وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أنه تم رصد 567 مخالفة صحية بجانب اغلاق 73 محلاً مخالفاً للاشتراطات الصحية و المهنية، مشيراً إلى أن المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت تنوعت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

ودعا أمين منطقة عسير جميع المواطنين و المقيمين للتعاون مع الأمانة و البلديات التابعة لها والإبلاغ عن أي ملاحظات على المنشآت التجارية عبر خدمة البلاغات الموحدة 940 .