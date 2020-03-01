صحيفة بريطانية تدرج تركيا ضمن وجهات سياحية آمنة من كورونا صحيفة “دايلي إكسبريس” اقترحت على البريطانيين السفر إلى تركيا لقضاء عطلة عيد الفصح

كل الوطن- الاناضول : أدرجت صحيفة “دايلي إكسبريس” البريطانية، الأحد، تركيا ضمن الدول الآمنة للسياح ضد التهديد الذي يشكله فيروس “كورونا” المستجد.

واقترحت الصحيفة على البريطانيين السفر إلى تركيا لقضاء عطلة عيد الفصح (يحتفل به المسيحيون) التي تبدأ في 10 أبريل/نيسان المقبل.

ويفضل السياح البريطانيين القادمين إلى تركيا الاستمتاع بشواطئ ولاية موغلا (غرب)؛ حيث زارها العام الماضي 3 ملايين و266 ألفا و650 سائحا بريطانيا.

وفي حديث للأناضول، قال أورهان كافالا، أمين عام جمعية “أصحاب الفنادق” في قضاء بودروم بولاية موغلا، إن عدم تسجيل أي إصابة بكورونا في تركيا شيئ إيجابي.

وأضاف كافالا أن السياح البريطانيين يفضلون المنطقة منذ سنوات؛ بفضل الخدمات المتنوعة والجيدة التي يحصلون عليها هنا.

من جانبه، قال سعاد إسين، رئيس فرع “اتحاد وكالات السفر التركية” في مدينة مرمريس بولاية موغلا، إن هناك ارتفاعا في حجوزات الفنادق، وسترتفع أكثر مع تصنيف تركيا ضمن الدول الآمنة من كورونا.

بدوره، أفاد بولنت بولبول أوغلو، رئيس “اتحاد الفنادق والفاعلين السياحيين” جنوبي منطقة إيجة غربي تركيا (تضم موغلا)، بأن مدينة مرمريس هي أكثر وجهة مفضلة من طرف البريطانيين في تركيا.

وأشادت البريطانية جولي ميللر دالي، التي تعيش بقضاء فتحية في موغلا منذ 20 عاما، بالسياحة في تركيا، ودعت مواطني بلدها إلى زيارتها.

في حين قال البريطاني روبرت فليبس، الذي يعيش بالقضاء ذاته منذ 13 عاما، إن تركيا تعد مكانا رائعا من الناحية التاريخية والجمال الطبيعي.

وظهر فيروس “كورونا” في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في أكثر من 60 دولة؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وحتى صباح اليوم، اقترب عدد وفيات الفيروس من حاجز الـ3 آلاف، فيما باتت أعداد المصابين على أعتاب الـ87 ألفا.