وفاة رضيع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ووزارة الرياضة السعودية توضح

شهدت مباراة الفتح والوحدة في الدوري السعودي لكرة القدم “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان” أمس السبت، وفاة طفل رضيع أثناء تواجده مع أسرته في مدرجات الملعب الذي احتضن اللقاء.

وأصدرت وزارة الرياضة السعودية بيانا أوضحت فيه ملابسات وفاة الرضيع غيث علي الفرحان، خلال حضوره مع والدته مباراة الفتح والوحدة عصر أمس السبت، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، حيث قالت: “مع نهاية الشوط الأول تلقت إدارة الملعب بلاغا عن حالة إسعافية طارئة في المدرجات”.

وزارة الرياضة توضح في بيان ملابسات وفاة طفل رضيع في مدرجات ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء خلال مباراة الفتح والوحدة pic.twitter.com/nTtOA82Irp — وزارة الرياضة (@gsaksa) February 29, 2020

وأضافت: “على الفور اتجه الطاقم الطبي التابع للهلال الأحمر السعودي وكانت الحالة لطفل يبلغ من العمر شهرا ونصف الشهر أحضرته أسرته المكونة من الأب والأم وستة أطفال، وقد كان الطفل حينها فاقدا للوعي وسرعان ما فارق الحياة حيث اتضح أنه كان يعاني بسبب صعوبة في التنفس منذ ولادته”.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت بفوز الفتح على منافسه الوحدة، بنتيجة 3-2.

المصدر: وكالات