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شاهد.. القبض على مطلقَي النار في “المجمع” بحائل

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 40 ثانيةآخر تحديث : منذ 40 ثانية
شاهد.. القبض على مطلقَي النار في “المجمع” بحائل

كل الوطن – عكاظ – متابعات:

بعد مرور 4 ساعات، قبضت شرطة حائل، على متهمين بإطلاق نار وإصابة مواطنين في حي شرق المجمّع الواقع على الدائري الجنوبي.

وتعود التفاصيل بعدما حول شخصان أحد شوارع الحي إلى فوضى بإطلاق النار من سيارة كانا يستقلانها بشكل عشوائي ولاذا بالفرار قبل أن يصيبا شخصين.

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وقال مصدر أمني إنه تم القبض على الشخصين المتهمين بإطلاق النار بوقت قياسي وجارٍ حاليا التحقيق لمعرفة الدوافع الجنائية وراء ذلك التهور، وخلال ساعات سيتم إصدار بيان أمني يكشف التفاصيل.

من جانبه، كشف المتحدث باسم صحة المنطقة مدير الإعلام الصحي عارف الشمري، أن المصاب بالطلق الناري في ركبته حالته مستقرة، بينما الشاب الآخر مصاب في رأسه بآلة حادة ويخضع للعلاج».

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372890

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