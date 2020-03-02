تسجيل الدخول
» » خليجي يحاول قتل زوجته وابنته بعد الاشتباه بإصابته بكورونا

خليجي يحاول قتل زوجته وابنته بعد الاشتباه بإصابته بكورونا

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 21 ثانيةآخر تحديث : منذ 21 ثانية
خليجي يحاول قتل زوجته وابنته بعد الاشتباه بإصابته بكورونا

كل الوطن – متابعات:

تدخلت قوات الأمن في الكويت في الوقت المناسب لمنع قتل سيدة كويتية وابنتها، وجرى إنقاذهما من رب الأسرة الذي اشتبه بإصابته بفيروس كورونا، قبل أن يتم نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وبحسب صحيفة “الراي” الكويتية، قال مصدر أمني إن “مواطنة استغاثت بعمليات وزارة الداخلية، وأبلغت أن زوجها يحاول قتلها وابنتها، وطلبت من رجال الأمن سرعة الحضور قبل أن يحدث ما لا تحمد عقباه”.

اقرأ أيضا...

وأضاف المصدر “وفي ضوء البلاغ، توجه رجال الأمن إلى المكان وعندما حلوا في الموقع تواصلوا مع المواطنة وابنتها، حيث أفادت السيدة أنها اشتبهت بأن زوجها مصاب بفيروس كورونا، فقامت هي وابنتها بطلب سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى جابر، إلا أنه انفعل وحاول أن ينال منهما وهدّدهما بالقتل، الأمر الذي اضطرهما إلى الابتعاد عنه حتى يهدأ”.

وأشار إلى أن “رجال الأمن تعاملوا مع البلاغ بجدية تامة، وأحالوا المواطن إلى الجهات المختصة في وزارة الصحة”.

وأبدت الزوجة رغبتها بعدم تسجيل قضية بحق الزوج، وقالت إن “كل ما تريده هو نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات، وتم تسجيل إثبات حالة بالواقعة، وإبلاغ المسؤولين في وزارة الداخلية”، بحسب الصحيفة.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372893

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.