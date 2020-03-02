“الصقور السعودية” تشارك في المعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع بتونس (صور)

كل الوطن – واس

يشارك فريق الصقور السعودية في المعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع ( IADE ) الذي سيقام في تونس خلال الفترة من 9 ـ 13 رجب 1441هـ ، ويجمع أكثر من 250 شركة عارضة و100 وفد دولي رسمي .

وسيقدم فريق الصقور السعودية خلال المعرض ، الذي يعد أكبر اجتماع للطيران والدفاع في أفريقيا ، عروضاً جوية مميزة في سماء مطار الجربة يظهر من خلالها إمكانيات الطيار السعودي على استخدام التقنيات الحديثة باحترافية في التنفيذ التي تعكس الصورة المشرفة لقواتنا المسلحة وكفاءتها العالية وتشريف للمملكة العربية السعودية في المحافل الدولية والداخلية .