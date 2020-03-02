استقالة وزير الكهرباء الكويتي بعد إدانته بحكم قضائي

كل الوطن- موسكو – سبوتنيك. : أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الإثنين، صدور مرسوم أميري بقبول استقالة وزير الكهرباء والماء، محمد بوشهري، وتعيين وزير النفط خالد الفاضل، وزيراً للكهرباء والماء بالوكالة.

وبحسب مركز التواصل الحكومي، تقدم بوشهري، أمس، باستقالته إلى رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الصباح، بعد إدانته بحكم قضائي.

وكان النائب في مجلس الأمة الكويتي، رياض العدساني، قد طالب وزير الكهرباء والماء بتقدم استقالته، وذلك في أعقاب صور حكم من محكمة التمييز الكويتية بتغريمه 4 آلاف دينار كويتي (نحو 13 ألف دولار أمريكي)، على خلفية نشر مضمون تحقيق مع إحدى الموظفات.

وكان أمير الكويت قد كلف، في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة الشيخ صباح الخالد، بتشكيل حكومة جديدة، في ظل أزمة سياسية شهدت اتهامات متبادلة بين عدد من الوزراء وطلبات استجواب برلمانية تتعلق بإهدار المال العام.