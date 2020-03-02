عُمان تعلن تماثل مصابين بـ”كورونا” للشفاء من 6 حالات مسجلة في البلاد

وأعلنت سلطنة عُمان، بوقت سابق، تسجيل 5 حالات مصابة بفيروس “كورونا” لمواطنين عمانيين مرتبطين بالسفر إلى إيران.

وأكدت وزارة الصحة العمانية، أمس الأول، تماثل إحدى الحالات المصابة بفيروس “كورونا” الجديد للشفاء، لافتة إلى أن الحالات الأخرى تخضع للمتابعة، وهي في حالة صحية مستقرة.

وكانت السلطات العمانية قد اتخذت عدة قرارات احترازية لمكافحة انتشار الفيروس، من بينها توقيف العمل بالتنقل بالبطاقة الشخصية للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.