تسجيل الدخول
» » عُمان تعلن تماثل مصابين بـ”كورونا” للشفاء من 6 حالات مسجلة في البلاد

عُمان تعلن تماثل مصابين بـ”كورونا” للشفاء من 6 حالات مسجلة في البلاد

كل الوطن- فريق التحرير
2020-03-02T13:30:46+03:00
2020-03-02T13:34:10+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : منذ 4 دقائق
عُمان تعلن تماثل مصابين بـ”كورونا” للشفاء من 6 حالات مسجلة في البلاد
كل الوطن- وكالات -سبتونيك: أعلن وزير الصحة العماني، اليوم الإثنين، أن حالتين من الحالات الست المصابة بفيروس “كورونا” الجديد تماثلتا للشفاء. سبوتنيك. وكانت سلطات الطيران العُمانية قررت، أمس الأحد، تعليق الرحلات السياحية الإيطالية إلى مطار صلالة، جنوبي البلاد، لمدة شهر خوفا من تفشي فيروس “كورونا”.

وأعلنت سلطنة عُمان، بوقت سابق، تسجيل 5 حالات مصابة بفيروس “كورونا” لمواطنين عمانيين مرتبطين بالسفر إلى إيران.

وأكدت وزارة الصحة العمانية، أمس الأول، تماثل إحدى الحالات المصابة بفيروس “كورونا” الجديد للشفاء، لافتة إلى أن الحالات الأخرى تخضع للمتابعة، وهي في حالة صحية مستقرة.

اقرأ أيضا...

وكانت السلطات العمانية قد اتخذت عدة قرارات احترازية لمكافحة انتشار الفيروس، من بينها توقيف العمل بالتنقل بالبطاقة الشخصية للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372940

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.