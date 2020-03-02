في ألمانيا : ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 150

كل الوطن- سبتونيك عربى: أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 150 من 129 حالة.

ووفقا لوكالة “رويترز” سجلت السلطات الألمانية أكثر من نصف حالات الإصابة في ولاية نورد راين فستفاليا، أكبر الولايات من حيث عدد السكان الواقعة غربي البلاد.

وأغلقت العديد من المدارس ورياض الأطفال في الولاية أبوابها اليوم الاثنين في محاولة لمنع انتشار الفيروس بعد تأكيد إصابة بعض العاملين.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر يوم أمس الأحد إنه يتوقع توفر مصل لفيروس كورونا بحلول نهاية العام.

وردا على سؤال عن استعداد ألمانيا لإغلاق مدن ومناطق لاحتواء التفشي، قال زيهوفر: “سيكون هذا هو الملاذ الأخير”. ولم يذكر ما الذي يمكن أن يدفع ألمانيا لتطبيق مثل هذه الإجراءات المشددة.