الكويت تعلن اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وذكرت الصحيفة أن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند أعلن رصد 10 حالات إصابة جديدة بكورونا مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 56، مؤكدا أن المصابين بحالة مستقرة وجيدة.

من جانبها أوضحت وكيلة الصحة العامة الكويتية، بثينة المضف، أن جميع الحالات الـ 10 الجديدة مرتبطة بالسفر إلى إيران، لافتة إلى أن جميعهم من الموجودين في الحجر الصحي، وشددت على حرص الوزارة على مبدأ الشفافية في التعاطي مع هذه المسألة.

في سياق متصل، قالت اللجنة الصحة الوطنية بالصين، إنه تم تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، جميعهم بإقليم هوبي بؤرة الفيروس و202 إصابة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى2912 شخصا، والإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 80 ألف و26 حالة، وشفاء 2837 بعد علاجهم.

يذكر أن فيروس “كورونا” المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

ويواصل فيروس “كورونا” تفشيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من 58 دولة، تسبب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 7 آلاف إصابة، بحسب منظمة الصحة العالمية.