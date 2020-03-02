الكرملين يوضح موقفه مما يجري في سوريا ويؤكد لقاء بوتين وأردوغان الخميس

كل الوطن- ار تى : أوضح الكرملين موقفه الثابت من الأزمة السورية عامة، والأحداث المتوترة حاليا بإدلب،قبل أيام قليلة من اللقاء المقرر الخميس بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان.

وقال المتحدث الرئاسي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم إن:”موقف موسكو من الأزمة السورية لم يتغير أبدا، وهو نفس الموقف الذي ذكره مرارا وتكرارا كل من الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سرغي لافروف. وكذلك وفد الخبراء المشترك بين الإدارات، والذي تحادث في الأيام الأخيرة مع زملائه الأتراك”.

وأضاف:”نحن ملتزمون باتفاقات سوتشي، ندعم سوريا في الحرب ضد الإرهابيين، والمنظمات الإرهابية الواردة في قائمة الجماعات الإرهابية التابعة للأمم المتحدة. نحن نعلق أهمية كبيرة على التعاون مع الشركاء الأتراك”.

كما أكد بيسكوف أن العسكريين الروس والأتراك على تواصل دائم في سوريا، ومحادثات الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان ستلقي وضوحا أكثر على الوضع في إدلب.

وقال المسؤول الروسي للصحفيين ردا على طلب للتعليق على خطط تركيا لتوسيع العملية في إدلب اليوم الإثنين: “العسكريون على اتصال دائم، والأهم من ذلك، سنركز جميعنا على المفاوضات بين بوتين وأردوغان”.

وتعليقا على خطط أنقرة في منطقة الحظر الجوي فوق إدلب السورية؟ رد بيسكوف بالقول: إن “موسكو لن تكون قادرة على ضمان سلامة الطيران فوق إدلب بحسب بيانات العسكريين الروس هناك”.

المصدر:RT