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وزارة الصحة العراقية: مصابان جديدان بفيروس كورونا كانا عائدين من إيران

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 29 ثانيةآخر تحديث : منذ 29 ثانية
وزارة الصحة العراقية: مصابان جديدان بفيروس كورونا كانا عائدين من إيران

كل الوطن – RT   :  أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، عن اكتشاف حالتين جديدتين مؤكدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد في بغداد (الرصافة)، كلاهما كانا في إيران وعادا مؤخرا للبلاد.

وذكرت في بيان صحفي “تمت متابعة المصابين من قبل ملاكات وزارة الصحة وأخذت لهما العينات المطلوبة لإجراء الفحوصات المختبرية وتبين أن نتيجة الفحوصات إيجابية وهما حاليا في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهما الصحي”.

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وأضافت “اتخذنا كافة الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية، وتهيب الوزارة بكافة المؤسسات والمواطنين الالتزام بالتوجيهات التي تصدر عن خلية الأزمة الوزارية ولجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد، كما تؤكد الوزارة على الالتزام بالتوصيات التي من شأنها منع انتقال العدوى”.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372960

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