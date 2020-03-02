تعليق الإجراءات السياحية لـ(22) دولة …و تخصيص 25 مستشفى و8000 سرير لاستقبال حالات الإصابة بكورونا الجديد

كل الوطن- متابعات- الجزيرة أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه لم يتم تسجيل حالة كورونا ولله الحمد، وأضاف أن القطاعات الصحية بالمملكة خصصت نحو 25 مستشفى للتعامل مع حالات الإصابة بفايروس كورونا الجديد.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن مستجدات فيروس كورونا المستجد، أنه تم تخصيص 8000 سرير للعناية المركزة، منها 2200 سرير مخصصة لحالات العزل.

ونوه إلى أنه يتم على مدار الساعة مراجعة الأحداث الدولية ذات العلاقة وتقييم الوضع الراهن، والوضع العالمي.

وتتولى الصحة متابعة كافة مستجدات الوضع لفيروس كورونا الجديد COVID-19 والتنسيق بين الجهات المعنية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في منافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية لمنع وفادته بإذن الله وذلك من خلال فحص المسافرين القادمين من الدول المسجل بها إصابات عبر الرحلات المباشرة وغير المباشرة بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني وكذلك تطبيق المديرية العامة للجوازات لآلية الإفصاح وتجهيز وزارة الصحة لمراكز المراقبة الصحية وتأمين أجهزة الفحص والكاميرات الحرارية، كما تقوم الصحة بالتأكد من جاهزية كافة المرافق الصحية للتعامل مع الفيروس ومتابعة الجهود التوعوية لكافة القطاعات ذات العلاقة وزارة التعليم وما تنفذه من أنشطة وحملات توعوية عن الفيروس في المدارس والجامعات.

كما تقوم وزارة الحج والعمرة بمراجعة طلبات تأشيرات الزيارة بغرض العمرة وتنفيذ التعليمات التي تصدر بشأنها، إضافة إلى تأكيد الوزارة على شركات ومؤسسات العمرة بمتابعة المعتمرين الموجودين حالياً في المملكة وتقديم كافة التسهيلات لهم.

ولفت العبدالعالي أنه يتم فحص العينات للحالات المشتبه بها في المختبر الوطني في مركز القيادة والتحكم.

من جانبه أوضح وكيل وزارة الحج والعمرة أنه تم إيقاف تأشيرات العمرة وتعليق الدخول وتم وقف النظام الآلي بإصدار تأشيرات العمرة خلال عشر دقائق. وتم تعميمها على الوكلاء بالسعودية وخارجها. وتم تخصيص هواتف مجانية من دول المعتمرين.

أما ما يتعلق بالإجراءات التشغيلية تم حصر الأعداد المعتمرين داخل المملكة وجاري ترتيب مغادرتهم إلى خارج المملكة، وتم التنسيق مع شركات التأمين لتفعيل التأمين الشامل وهو تأمين السكن والإعاشة لهم.

أما بالنسبة لمعتمري مواطني مجلس التعاون تم التنسيق وفق خطة دخول من منافذ المملكة.

من جانبها أكدت وزارة السياحة أنه تم تعليق الإجراءات السياحية لـ22 دولة لوجود إصابات فيها.