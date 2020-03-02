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مذيعة مصرية تتصدر تويتر بسبب نصيحة مثيرة للجدل عن “كورونا”

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 19 ثانيةآخر تحديث : منذ 19 ثانية
مذيعة مصرية تتصدر تويتر بسبب نصيحة مثيرة للجدل عن “كورونا”

تصدرت المذيعة المصرية، رضوى الشربيني، قائمة الموضوعات الأكثر تداولا، على موقع “تويتر”، اليوم الاثنين، بسبب تصريح مثير للجدل بشأن فيروس “كورونا” المستجد.

وغردت الشربيني عن مخاوف انتشار “كورونا” في مصر، بنصيحة ساخرة هي: “شعارنا الجديد… مش هنسلم مش هنبوس مش هننشر الفيروس”.

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وتفاعل أحد المغردين مع نصيحة رضوى الشربيني الساخرة، من خلال مشاركة بعض النصائح للوقاية من الفيروس، مستخدما الهاشتاغ الذي يحمل اسمها.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372976

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