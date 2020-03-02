مذيعة مصرية تتصدر تويتر بسبب نصيحة مثيرة للجدل عن “كورونا”

تصدرت المذيعة المصرية، رضوى الشربيني، قائمة الموضوعات الأكثر تداولا، على موقع “تويتر”، اليوم الاثنين، بسبب تصريح مثير للجدل بشأن فيروس “كورونا” المستجد.
وغردت الشربيني عن مخاوف انتشار “كورونا” في مصر، بنصيحة ساخرة هي: “شعارنا الجديد… مش هنسلم مش هنبوس مش هننشر الفيروس”.
شعارنا الجديد...مش هنسلم مش هنبوس مش هننشر الفيروس— Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) February 29, 2020
وتفاعل أحد المغردين مع نصيحة رضوى الشربيني الساخرة، من خلال مشاركة بعض النصائح للوقاية من الفيروس، مستخدما الهاشتاغ الذي يحمل اسمها.
فيروس #كورونا_الصين ينتقل بالرذاذ وملامسة الاسطح الملوثة ، الفايروس يبقى حياً على الاسطح التي سقط عليها لعدة ايام وليس لساعات كما يقول البعض ,, لهذا لازم تهتموا بغسل اليدين في حال ملامسة الاسطح في الاماكن العامة مثل مكاتب الدراسة والعمل والمصاعد والدرج والمواصلات#رضوي_الشربيني pic.twitter.com/YczTzOOQ22— Om_Sallah (@OmSallah1) March 2, 2020