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تفكيك خلية إرهابية على صلة بـ”داعش” في دولة عربية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 45 ثانيةآخر تحديث : منذ 45 ثانية
تفكيك خلية إرهابية على صلة بـ”داعش” في دولة عربية

أعلن المغرب، اليوم الإثنين، عن تفكيك خلية “إرهابية” على صلة بتنظيم “داعش”، تتكون من 4 أفراد شمالي المملكة.

جاء في بيان عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حصلت وكالة “الأناضول” على نسخة منه “أنه في إطار الجهود المستمرة لرصد العناصر المتشددة الحاملة لمشاريع إرهابية في المملكة، تمكن المكتب من تفكيك خلية إرهابية تنشط بمدينة سيدي سليمان (شمالي البلاد)”.

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وأضاف البيان أن الخلية تتكون من 4 عناصر موالين لتنظيم “داعش”، تتراوح أعمارهم ما بين 23 و51 عاما.

ولفت البيان إلى أن “هذه العملية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء كبيرة الحجم، وبذلة عسكرية وقناع، بالإضافة إلى مجموعة من المخطوطات تؤكد تشبع المشتبه فيهم بفكر “داعش”.

وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372979

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