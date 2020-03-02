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تونس تعلن عن تسجيل أول إصابة بفيروس “كورونا”

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-02T18:28:19+03:00
2020-03-02T18:33:54+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : منذ 6 دقائق
تونس تعلن عن تسجيل أول إصابة بفيروس “كورونا”

أعلن وزير الصحّة التونسي عبد اللطيف المكّي في ندوة صحفية ظهر اليوم الاثنين 2 مارس 2020 عن إعلان أوّل إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا لدى كهل في الأربعينات من العمر عائد من إيطاليا.

وأوضح المكي أن الأمر كان من المتوقع حدوثه نظرا لانتشار الفيروس في العديد من دول العالم ودول المنطقة، ونظرا للتزايد المستمر في عدد الحالات التي تم التبليغ عنها في هذه الدول.

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وقال إن المريض وصل إلى تونس يوم 27 فيفري دون اية أعراض للفيروس، مشيراً إلى أنه تم إكتشاف الفيروس لديه يوم 29 من نفس الشهر، فيما لم يكشف عن مكان إقامة المصاب بداعي التحفظ.

وأضاف وزير الصحة أن الوزارة بدأت فحص جميع الأشخاص المخالطين عن قرب للمريض، وتنفيذ تدابير الحجر الصحي المناسبة.

كما أعلن المكي أن الوزارة ستقوم، بناءً على المعطيات الجديدة، بإتخاذ عدة إجراءات عاجلة لمحاصرة تفشي فيروس كورونا.

المصدر: إذاعة موزاييك

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373022

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