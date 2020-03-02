“الصحة السعودية”: تمّ حصر جميع المخالطين للمصاب بفيروس كورونا، وأخذ العينات منهم

كل الوطن – متابعات

أوضحت «الصحة» السعودية، في بيان، أن النتائج المخبرية أكدت تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجدّ (Covid – 19)» لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، مشيرة إلى أنه «لم يفصح عند المنفذ السعودي (جسر الملك فهد) عن وجوده».

وأضافت أنه «في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال، لفحص المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس».

وطمأنت الوزارة الجميع بأن «الحالة معزولة حالياً في المستشفى، وبأن التعامل جارٍ معها وبتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة»، منوهة بأنه «جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل (المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها)، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص».

وأهابت الصحة بالجميع التواصل مع «مركز اتصال وزارة الصحة 937» في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.