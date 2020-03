هواوي” توجه ضربة لغوغل بإعلانها عن بديل لتطبيقاتها… والعقوبات الأمريكية تذهب أدراج الرياح

بدأت شركة هواوي باختبار تطبيقها المخصص للبحث للهواتف الذكية “Huawei Search”، وذلك لأن أحد التطبيقات الأساسية المفقودة على أجهزتها الخالية من خدمات غوغل في الوقت الحالي هو تطبيق البحث المخصص.

وقررت هواوي التوجه إلى دولة الإمارات، لاختبار تطبيق البحث الجديد “Huawei Search” في نسخته التجريبية، والمرفق على شكل ملف (APK) مقابل الحصول على هدايا إضافية، بحسب ما ذكر موقع “gizchina”.

How to install Google Apps on Huawei phones - a new method #googleapps #huawei https://t.co/tVK2M8Evij pic.twitter.com/Yk6SG4MxtA