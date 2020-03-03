هواوي” توجه ضربة لغوغل بإعلانها عن بديل لتطبيقاتها… والعقوبات الأمريكية تذهب أدراج الرياح

بدأت شركة هواوي باختبار تطبيقها المخصص للبحث للهواتف الذكية “Huawei Search”، وذلك لأن أحد التطبيقات الأساسية المفقودة على أجهزتها الخالية من خدمات غوغل في الوقت الحالي هو تطبيق البحث المخصص.

وقررت هواوي التوجه إلى دولة الإمارات، لاختبار تطبيق البحث الجديد “Huawei Search” في نسخته التجريبية، والمرفق على شكل ملف (APK) مقابل الحصول على هدايا إضافية، بحسب ما ذكر موقع “gizchina”.

وتهدف خدمات “Huawei Mobile Services” إلى توفير تجربة متنقلة متكاملة لمقتني أجهزة هواوي، مع الخدمات الرسمية مثل “Mobile Cloud” و “AppGallery” و “Video” و “Themes” و “ScreenMagazine” وغيرها، والتي تأتي جنبا إلى جنب مع نظام التشغيل “EMUI”.

وبعد اقتلاع خدمات غوغل بهواتف هواوي بعد العقوبات العقوبات التي أصدرتها الإدارة الأمريكية، استعاض عملاق التكنولوجيا الصيني بـ “Squid” للأخبار بدلًا من “Google News”، والمساعد الصوتي الذكي “Huawei Assistant” بدلًا من “Google Assistant”، وكذلك استحالة استخدام بحث غوغل أحد العناصر الأساسية هو محرك البحث “Big G” الشهير، ليس فقط عبر المتصفح ولكن أيضًا من خلال التطبيق المخصص، وسيأتي بدلًا منه محرك البحث الجديد التابع لهواوي “Huawei Search” في هذا النظام.

المصدر: سبوتنيك