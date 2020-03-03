الصحة: الفيديو المتداول فرضية لمكافحة العدوى بمستشفى في مكة وليس لحالة كورونا

كل الوطن – الرياض:

أوضحت وزارة الصحة بأن الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن “نقل المواطن السعودي المصاب بالكورونا كوفيد-9” هو عبارة عن تدريب على فرضية لمكافحة العدوى بمستشفى النور التخصصي.

حيث قالت الصحة في حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الاثنين “هذا الفيديو عبارة عن تدريب على فرضية لمكافحة العدوى بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة وذلك ضمن استعدادات الحج العام الماضي وليست لحالة فيروس #كورونا الجديد.. وندعو الجميع إلى التواصل مع 937 لأي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات”